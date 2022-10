De Utrechtse politie heeft woensdagnacht een persoon aangehouden die dronken achter het stuur zat. Niet lang nadat de verdachte werd heengezonden en een rijverbod had gekregen, kroop de persoon in kwestie wéér achter het stuur.

Agenten kregen aan het begin van de nachtdienst een melding over een voertuig dat met 60 kilometer per uur slingerend over de snelweg zou rijden. Vermoed werd dat de bestuurder onder invloed was. De politie wist de bestuurder uiteindelijk aan te houden ter hoogte van de Albert Schweitzerdreef in Utrecht.

Tijdens de blaastest blies de verdachte niet alleen bijna vijf keer het toegestane alcoholpromillage, ook had de persoon geen rijbewijs op zak. Nadat de bestuurder werd heengezonden en een rijverbod had gekregen zagen andere agenten het voertuig wéér door Utrecht rijden. De bestuurder werd opnieuw aangehouden. Dit keer werd de auto wel in beslag genomen.