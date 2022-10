Een vrachtschip heeft dinsdagavond op het Amsterdam-Rijnkanaal een kade geramd. Het ongeval gebeurde in Utrecht niet ver van de Dafne Schipppersbrug. De brandweer rukte massaal uit, vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen aan boord.

Het ongeluk gebeurde rond 21.45 uur. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht had het schip vermoedelijk net diesel gelost, toen het misging. In eerste instantie bestond de vrees dat nog veel brandstof aan boord was, toen de botsing ontstond in de buurt van de Arnoldusguldenhof.

Het lukte de schipper van de boot om het vaartuig na de botsing even verderop aan te meren, tussen De Meernbrug en de Prins Clausbrug, langs de Rooseveltlaan in Kanaleneiland. Daar is een aanlegsteiger en kon een schip van Rijkswaterstaat komen om de schade op te nemen.

Na de melding kwamen vijf brandweerwagens ter plaatse, vanwege de vrees voor gevaarlijke stoffen. Daar bleek geen sprake van te zijn. Ook vielen geen gewonden. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.