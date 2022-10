De Jaarbeurs in Utrecht trapt op de rem met nieuwbouwplannen voor de hallen en hun omgeving. Twee jaar coronastilstand heeft grote impact op de beoogde nieuwbouw, die inmiddels 'onhaalbaar' is gebleken.

De aanpak van de hallen en het grondgebied daar omheen gaat niet langer in een keer maar in fases plaatsvinden. Flexibiliteit en de intrede van online-evenementen en evenementen die deels online en deels offline plaatsvinden zorgen ervoor dat de oorspronkelijke plannen uit 2019 de prullenbak in kunnen.

Voortdurend in ontwikkeling

Jeroen van Hooff, CEO Koninklijke Jaarbeurs: "We zien dat het beurslandschap voortdurend in ontwikkeling is. Daarom richten wij ons in de planvorming op een gefaseerde aanpak." Daar komt de onzekere economische situatie in Nederland en de rest van de wereld nog eens bij.

"Dat betekent een nieuwe realiteit in de evenementensector. Ook is door de huidige economische situatie de realisatie van de oorspronkelijke bouwplannen niet langer haalbaar. Er is sprake van een sterke inflatie, zeer hoge energieprijzen en fors stijgende bouw- en financieringskosten."

Definitief de prullenbak in

Een deel van de miljoenen die opzij waren gezet voor nieuwbouw is opgegaan aan de coronacrisis die de Jaarbeurs in 2020 een recordverlies bracht en de beoogde woningbouw levert minder op dan verwacht.

Twee onderdelen van het oorspronkelijke plan (300 miljoen euro) van twee jaar geleden gaan daarom definitief prullenbak in: het groene dak(park) en de verdiepte logistieke straat in de Jaarbeurs. Verder gaan hallen aan de zuidzijde van de Jaarbeursboulevard - die gesloopt zouden worden - niet meer tegen de vlakte maar worden ze vernieuwd.

Van Hooff omschrijft de nieuwe plannen die nog in ontwikkeling zijn als: "Modulair, duurzaam en haalbaar." In het nieuwe plan richt Jaarbeurs zich eerst op alternatieven voor de Prins van Oranjehal, aan de noordzijde van de Jaarbeursboulevard. Deze hal wordt samen met P1 en P3 volgend jaar overgedragen aan de gemeente Utrecht, voor de ontwikkeling van de nieuwe wijk Beurskwartier.

Verbinding met centrum beter

Verder moet de Jaarbeursboulevard aantrekkelijker worden en de verbinding tussen Transwijk en het centrum van de stad een stuk beter. "De Jaarbeursboulevard vormt de spreekwoordelijke 'ruggengraat' van de wijk: de hoofdroute van het station naar de beurs en achterliggende wijken en die verdient aandacht", zegt Van Hooff.