Utrecht mag zichzelf Bodemdierenstad van het Jaar noemen. Vooral spinachtigen, pissebedden en kevers krioelen er lustig op los in de Domstad.

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en het Centrum voor Bodemecologie kennen de eretitel voor het eerst toe. Utrecht kwam met name door de totale diversiteit aan bodemdieren als winnaar uit de bus. Al bleken naaktslakken, huisjesslakken en miljoenpoten wat minder massaal aanwezig. Wel werd de rookwants ontdekt, die pas sinds 1987 in ons land voorkomt. Molshopen werden in Utrecht niet waargenomen.

"Bodemdieren zijn onmisbaar om een stad aangenaam en leefbaar te houden, voor alle inwoners", aldus de initiatiefnemers. "Een gezonde, levende bodem is natuurlijk overal belangrijk - maar in de stad extra. Bodemdieren recyclen ook daar dode planten tot voedingsstoffen voor nieuw leven, voorkomen droogte en dienen zelf als voedsel voor zoogdieren en vogels. Regent het hard, dan staat de straat niet binnen de kortste keren blank als je goed voor je bodem zorgt", leggen ze uit.