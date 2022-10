In IJsselstein is in de nacht van zaterdag op zondag een einde gemaakt aan een illegaal feest in een schuur nabij de carpoolplaats. Zo'n 150 tot 200 bezoekers werden door de politie te verstaan gegeven met het feestje te stoppen.

De organisator verklaarde een 'besloten verjaardag' te vieren. Volgens de politie was dat met zo'n grote meute mensen, een bar en prijslijsten voor drankjes niet vol te houden. Ook stond er redelijke professionele geluidsapparatuur. Bezoekers gaven aan dat zij via sociale media op het feestje waren gewezen, onder meer Snapchat werd genoemd. De politie sprak bij aankomst de organisator erop aan. Hij heeft de groep in het pand verzocht te vertrekken, waar men aan voldeed. Volgens de politie was de sfeer goed en ging iedereen - soms wat morrend- weer op huis aan. Lees ook deze premium verhalen van onze partner Eerste verdachte staat voor de rechter: wat we tot nu toe weten over explosieve drugsruzie in regio Utrecht

Fans zwaar ontevreden over spel en randzaken FC Utrecht: ‘4,50 voor biertje hoort niet bij een volksclub’ Buiten de schuur werden ook de net gearriveerde bezoekers weggestuurd. Reactie op Instagram: "Je mag ook niks meer als Nederlander, alleen belastingen betalen. De rest is verboden." Er zijn die nacht door de agenten geen processen-verbaal uitgeschreven. Wel is de gemeente door de politie op de hoogte gesteld. Er waren overigens ook boa's aanwezig. Mogelijk dat de gemeente op bestuurlijk niveau zaken gaat oppakken, maar dat is nog onduidelijk. Utrecht Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht