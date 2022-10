De supporter van FC Utrecht die afgelopen zaterdag bij een incident in het Brabantse Best op een agente zou zijn ingereden, is vrijgelaten. De politie meldt dat er onvoldoende bewijs was van zijn betrokkenheid bij de aanrijding.

Afgelopen zaterdag verzamelde een groep van 47 supporters van FC Utrecht zich op een parkeerplaats langs de A2 bij Best, om op de vuist te gaan met supporters van PSV Eindhoven. De politie kwam ter plaatse om de groep te controleren. Hierbij reed een van de supporters met een auto opzettelijk in op een agente. Ze wist de auto te ontwijken en bleef ongedeerd. Met de vrijlating van de verdachte is de zaak gesloten. De andere aanwezige supporters werden aangehouden en voertuigen werden uitgebreid gecontroleerd. Hierbij werden slagwapens, ploertendoders, bivakmutsen en vuurwerk aangetroffen. Deze verdachten zijn in de loop van de nacht weer naar huis gestuurd met een proces-verbaal.

