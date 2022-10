Vier weken, langer mag een fiets niet in de stallingen van de gemeente Utrecht staan. In de stalling onder het stadhuis staan tientallen fietsen al veel langer op hun eigenaar te wachten, sommige al 3,5 jaar. Hoe kan dat?

De VVD in de Utrechtse gemeenteraad telde onlangs tenminste vijftig zogenoemde weesfietsen in de stalling onder het stadhuis in de binnenstad. Het zijn fietsen die na vier weken niet zijn opgehaald en daarom door de beheerder van de stalling zijn voorzien van een kaartje met de waarschuwing dat ze binnenkort worden verwijderd. Aan een aantal fietsen hangt sinds mei 2019 zo'n kaartje.

VVD-raadslid Marijn de Pagter noemt het 'onbestaanbaar' dat sommige fietsen al bijna 3,5 jaar in de stalling staan. "Er passen 337 fietsen onder het stadhuis. Dat betekent dat minstens 15 procent van de stalling wordt gebruikt door weesfietsen."

De Pagter wil dat de fietsen zo snel mogelijk worden verwijderd door de beheerder van de stalling, de stichting U-Stal. In schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders informeert de VVD'er ook naar het percentage weesfietsen in andere stallingen in de stad.

Het is niet de eerste keer dat de lokale VVD zich druk maakt om weesfietsen. In november 2019 stelde de partij samen met D66 de plekken die achtergelaten fietsen innemen in stallingen al eens aan de orde. Het college liet destijds weten dat het belangrijk is dat weesfietsen worden verwijderd, 'om zodoende de capaciteit van de stallingen maximaal te benutten'. In contracten met beheerders zijn daarom afspraken gemaakt over het weghalen van achtergelaten fietsen.

De VVD stelt vast dat in de fietsenstalling onder het Stadhuis in elk geval geen werk wordt gemaakt van het verwijderen van weesfietsen. Het college reageert binnenkort op de vragen van de liberalen.