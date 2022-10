Het aantal daklozen op straat neemt toe. Dat schrijft de gemeente Utrecht, samen met de gemeente Amsterdam, in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de stad is het zaak om 'stevig in te grijpen'.

Volgens de Utrechtse wethouder Rachel Streefland (Asiel, Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen) en de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang) komen er signalen binnen dat er veel nieuwe daklozen bij zijn gekomen en er meer mensen buiten slapen. Dat zou onder andere zichtbaar zijn in het straatbeeld. Om hoeveel daklozen het precies gaat is niet duidelijk. Ook het aantal economische daklozen is gegroeid, aldus de wethouders. Utrecht en Amsterdam vrezen dat de torenhoge inflatie er daarnaast voor zal zorgen dat het dakloosheidsprobleem in de steden nog groter wordt. Tenslotte loopt de doorstroom in de maatschappelijke opvang en voorzieningen waarin men beschermd kan wonen vast door de wooncrisis. Lees ook deze premium verhalen van onze partner Rottigheid uithalen onder het Bollendak in Utrecht? Dan heb je meteen tien handhavers in je nek

Onlangs werd duidelijk dat het kabinet structureel 65 miljoen vrij zal maken voor dak- en thuislozen. Bij de besteding van dit geld moet ruimte komen voor 'lokaal maatwerk', benadrukken de wethouders. Utrecht en Amsterdam willen vooral inzetten op preventie en passende begeleiding bieden voor mensen die op de wachtlijst staan voor maatschappelijke opvang, of voor een beschermd wonen-voorziening. In september werd daarnaast een plan van aanpak gepresenteerd om het aantal kwetsbare, dakloze EU-burgers op straat terug te dringen. De wethouders vragen het kabinet om deze aanpak met extra geld te financeren, en dat niet te doen met de beschikbaar gestelde 65 miljoen.