Een groep van 47 supporters van FC Utrecht is zaterdagavond op een parkeerplaats langs de A2 bij Best aangehouden omdat zij 'op de vuist' wilden met supporters van de harde kern van PSV in Eindhoven.

De politie rukte uit om de groep te controleren. Een auto reed daarbij opzettelijk in op een agente, ze raakte niet gewond. De harde kern had knuppels, een mes, slagwapens, ploertendoders en bivakmutsen bij zich. Uit informatie blijkt dat de harde kernen van PSV en FC Utrecht afspraken hadden gemaakt zaterdagavond met elkaar op de vuist te gaan, aldus de politiewoordvoerder. De politie schaalde direct op, zowel in Eindhoven als in Utrecht werden de supporters in de gaten gehouden. Uit voorzorg werd de Mobiele Eenheid op de hoogte gesteld. De supporters uit de omgeving van Utrecht hadden zich volgens de woordvoerder verzameld op een parkeerplaats langs de A2 in Best. Het ging om zo'n vijftien auto's met supporters. De toegangswegen van de parkeerplaats werden afgezet. Lees ook deze premium verhalen van onze partner Dit is waarom je op je werk voorzichtig moet zijn met kritiek (en andere tips voor meer werkplezier)

De politie vond bij de controle meerdere knuppels, een mes, slagwapens, ploertendoders, bivakmutsen en vuurwerk in auto's van de harde kern van FC Utrecht. Alles is in beslag genomen. Alle aanwezige supporters zijn aangehouden, het gaat om 47 man. De verdachten zijn met een bus naar het politiebureau gestuurd. Ze krijgen allen een proces-verbaal voor onder andere samenscholing en het niet kunnen laten zien van een geldig identiteitsbewijs. Een van de bestuurders wilde niet meewerken aan de politiecontrole, negeerde het stopteken en reed in op een agente. Zij wist de auto te ontwijken en raakte dus niet gewond. De bestuurder wist door de actie te ontkomen. De politie doet onderzoek om te achterhalen wie de bestuurder was.