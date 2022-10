In Leidsche Rijn is opnieuw een ontploffing geweest in een straat waar eerder deze maand ook al een explosie was. Zaterdag op zondagnacht zijn bij een woning aan de Tweede Westerparklaan de ramen op de benedenverdieping gesneuveld. Een verdachte is gearresteerd.

De explosie vond plaats rond 2.15 uur in de nacht van zaterdag op zondag. Niet lang daarna kon de politie een zestienjarige verdachte uit Amsterdam aanhouden voor betrokkenheid bij de explosie. Een getuige zag dat de jongen zich verdacht ophield in de wijk, achtervolgde hem en kon zo exact doorgeven aan agenten waar hij zich bevond. De politie zette zondagmorgen een gebied af voor uitgebreid onderzoek rond de getroffen woning, die sinds de vorige explosie in de straat begin deze maand onbewoond was. Gewonden vielen er mede daarom niet vannacht. Lees ook deze premium verhalen van onze partner Dit is waarom je op je werk voorzichtig moet zijn met kritiek (en andere tips voor meer werkplezier)

De forensische opsporing kwam in de loop van de ochtend voor nader onderzoek naar sporen naar de woning, waar twee beveiligingscamera's hangen. Tot die tijd werd de getroffen woning extra bewaakt.