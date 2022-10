In de Utrechtse wijk Oog in Al hebben klimaatactivisten toegeslagen. Een hele serie automobilisten trof hun voertuig dit weekeinde aan met leeggelopen banden, waardoor zij niet naar hun beoogde afspraak konden.

"Je zult boos zijn maar trek het je niet persoonlijk aan", schrijven de activisten in een bij de leeggelopen banden achtergelaten brief. Hierin staat meer te lezen over hun reden om in actie te komen: de klimaatcrisis. Zelfs hybride en elketrische auto's zijn volgens de activisten geen goede optie meer.

De wijkagenten roepen op 112 te bellen bij het in actie zien van de activisten. De politie hoort verder graag getuigen die meer weten of gezien hebben rond de actie.