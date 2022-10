De fietsster die vrijdagmorgen ernstig gewond raakte bij een ongeval op de Stadsbaan is overleden. Het gaat om een 67-jarige vrouw uit Utrecht, die vlakbij de Daphne Schippersbrug hard in botsing kwam met een stadsbus.

Het ongeluk gebeurde rond 10.00 uur ter hoogte van verkeerslichten in grijze weersomstandigheden. Hulpverleners kwamen snel in actie, waarna de vrouw 'in zorgwekkende toestand' naar het ziekenhuis werd vervoerd. Daar is ze gisteravond komen te overlijden aan de gevolgen van de botsing.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk volgens de politie. Direct is begonnen met zowel een tactisch als een technisch onderzoek, gedaan door het opsporing team verkeer en specialisten van de verkeersongevallen analyse. Ook zijn getuigen van de botsing gesproken.