De politie heeft in drie weken tijd 105 aanhoudingen verricht onder het Bollendak in Utrecht. Politie en handhavers schreven ook 447 boetes uit op het plein bij Utrecht CS. Dat meldt burgemeester Sharon Dijksma aan de Utrechtse gemeenteraad.

Sinds 22 september zijn politie en handhavers massaal aanwezig op het Stationsplein in Utrecht, waar een groep 'veiligelanders', arbeidsmigranten en verslaafden al langere tijd zorgen voor veel overlast. Dijksma beloofde in te grijpen en meldt nu de eerste resultaten daarvan in een brief aan de gemeenteraad.

Naast de aanhoudingen en boetes - gegeven voor onder meer dronkenschap, winkeldiefstallen en vechten op straat - zijn er ook gebiedsverboden uit gedeeld. Zeven personen mogen zich drie maanden lang niet vertonen onder het Bollendak (de iconische overkapping van het Stationsplein). Ook kregen 31 personen een verblijfsontzegging voor 24 uur.

Sinds de extra inzet van politie en handhavers zijn ernstige incidenten uitgebleven, meldt Dijksma. En die extra inzet gaat voorlopig door, stelt de burgemeester, want anders vreest ze dat het snel weer misgaat: 'De inschatting is dat wanneer de extra inzet wordt afgeschaald, de hardnekkige overlast en de criminaliteit snel terugkeert'. Ook nu is, ondanks alle inzet, de sfeer vooral 's avonds vaak nog grimmig.

Hoe lang de extra inzet nog doorgaat, meldt ze niet. Wel dat er samen met de overheid gekeken wordt naar een manier om de overlast structureel aan te pakken. 'Deze groep is immers zeer mobiel en veroorzaakt op verschillende plekken in het land hardnekkige overlast'. Onder meer wordt door de overheid ingezet op gedwongen terugkeer van overlastgevende en criminele personen uit veilige landen.

Bij de 105 aanhoudingen zijn ook de 20 aanhoudingen die donderdagmiddag en - avond onder het Bollendak werden verricht meegeteld, laat een woordvoerder van de gemeente Utrecht weten.