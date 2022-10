Tussen Amsterdam en Utrecht Centraal is vrijdagmiddag een conducteur bedreigd gedurende zijn dienst. De bedreiger zei daarbij dat hij een vuurwapen had. De politie schaalde daarom flink op en legde het treinverkeer stil. Vlakbij Utrecht Centraal is de verdachte uiteindelijk aangehouden. Hij bleek geen vuurwapen op zak te hebben.

De verdachte zit momenteel op het bureau. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht werd kort stilgelegd vanwege het incident, maar dit bleek achteraf niet nodig te zijn.

Hoe de conducteur eraan toe is, is onbekend. Arno Leblanc, woordvoerder van de NS, laat weten dat zij een eventueel onderzoek, niet in de weg willen zitten. "Het hangt van de conducteur zelf af of hij hulp krijgt. Als hij of zij zelf zegt: 'Er is niks aan de hand', dan gaan we ook geen begeleiding door de strot duwen. Maar als de conducteur wel heel erg geschrokken is, wat ik snap, dan wordt hij of zij opgevangen."

In eerste instantie gebeurt dat via een teammanager, maar als dat niet genoeg is, kunnen de getraumatiseerde conducteurs terecht bij Vangrail: een netwerk van collega's die iets soortgelijks mee hebben gemaakt. "We laten mensen in ieder geval nooit aan hun lot over", aldus Leblanc.