Theater De Kom in Nieuwegein kleurt vanaf vrijdag 14 oktober, één week lang groen. Dat om de vrouwen in Iran te steunen.

De Nieuwegeinse gemeenteraad nam de motie - waarmee het theater verzocht werd om groen te kleuren om steun uit te spreken aan het Iraanse volk - één dag eerder aan.

Het is al wekenlang onrustig in Iran, nadat een twintigjarige vrouw overleed door toedoen van de politie, omdat zij haar hoofddoek verkeerd zou dragen. De Iraanse bevolking ging daarop massaal de straat op, maar de protesten worden met veel geweld door de politie terneergeslagen.

Als uiting van steun aan het Iraanse volk dienden de fracties van Lokale Vernieuwing, het CDA, de PvdA en de VSP daarom een motie in. Deze werd in de gemeenteraad overwegend positief ontvangen en is met brede steun aangenomen. Daarom zal het theater vanaf vandaag, vrijdag 14 oktober een week lang groen kleuren, elke dag vanaf het moment dat de schemering intreedt.