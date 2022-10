Wie over een paar jaar een villa aan een steiger op de Haarrijnseplas in Utrecht koopt, kan niet met een bootje het water op. Op de natuurplas komt een vaarverbod.

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdagavond voor een algeheel vaarverbod op het westelijke deel van de Haarijnseplas. Het verbod moet de watervogels en waterplanten op de plas beschermen. ,,Deining van de bootjes zorgt voor onrust’’, stelde GroenLinks-raadslid Maartje Vermeulen. Op de oostelijke recreatieplas blijven bootjes en kano's welkom.

Tussen de natuurplas en de A2 moeten ongeveer 700 woningen komen, waaronder 25 watervilla's. Het buurtcomité Haarrijn pleitte eerder voor minder huizen in het gebied, om de natuur en recreatie meer ruimte te geven.

Een meerderheid van de gemeenteraad wilde het aantal huizen niet verlagen. De vraag naar woningen is groot in de stad. Dat met de opbrengst van het plan elders in Utrecht sociale woningen kunnen worden gebouwd, stemde partijen ook tevreden.

Met steun van een groot aantal andere partijen stelde GroenLinks-raadslid Vermeulen dat bij de bouw van de nieuwe wijk ‘circulair, ecologisch bouwen leidend moet zijn’. Wat dat inhoudt, kon ze niet duidelijk maken. Ze verwees naar het project ‘Schoon schip’ in Amsterdam, dat de meest duurzame drijvende woonwijk van Europa moet worden.

Op zowel de natuurplas als de recreatieplas geldt met ingang van 2028 een hengelverbod. Een ruime meerderheid van de raad steunde de Partij voor de Dieren om een einde te maken aan het ‘dierenleed dat hengelen veroorzaakt’ op de Haarrijnseplas. De Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging heeft een overeenkomst met de gemeente Utrecht om tot en met 31 december 2017 op de plas te mogen hengelen.