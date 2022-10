Meerdere aanhoudingen, boetes en gebiedsontzeggingen. Dat was gisteren het resultaat van een politieactie onder het bollendak in Utrecht.

Met meerdere agenten en mensen van meerdere disciplines heeft de politie Utrecht gisteren in de namiddag en avond een actie gehouden op het Stationsplein, oftewel onder het bollendak. Een op zich gezellige plek, maar waar de laatste tijd onveilige situaties ontstaan door onder meer openbare dronkenschap, drugshandel en vecht- en steekpartijen.

Utrecht zit in haar maag met een groep veiligelanders, legde burgemeester Sharon Dijksma al eerder in deze krant uit. Het zijn voornamelijk asielzoekers uit landen als Algerije en Marokko die er voor overlast zorgen. Veelal jonge mannen die geen status krijgen in Nederland, maar ook niet makkelijk kunnen terugkeren naar eigen land.

De overlast heeft ontegenzeggelijk uitstraling op het veiligheidsgevoel, zei Dijksma eerder. "Ik voel het persoonlijk ook als ik me hier door grote groepen moet wurmen en dingen nageroepen krijg. Het is een kleine groep die een heel negatieve impact op de stad heeft."

De actie van de politie gisteren had tot doel iets te doen aan die onveilige situatie. In totaal werden twintig personen aangehouden voor verschillende feiten. Een aantal daarvan werd voor nader onderzoek ingesloten op het politiebureau.

Ook zijn er meerdere bekeuringen geschreven en hebben tien personen een verblijfsontzegging opgelegd gekregen. Een gemeentelijke maatregel waardoor ze zich de komende 24 uur niet in het gebied mogen zijn. De politie hoopt door de actie de situatie onder het bollendak weer beheersbaar wordt.