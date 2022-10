Vuurwerkliefhebbers in Utrecht kunnen opgelucht ademhalen. Een poging van een deel van de gemeenteraad om het afsteken van vuurwerk te beperken tot aangewezen plekken in de stad, haalde het donderdagavond net niet.

"Doe mij dit alstublieft niet aan'', zei burgemeester Sharon Dijksma in een vergadering van de gemeenteraad. Een groot aantal partijen wilde bij de komende jaarwisseling met vuurwerkzones gaan werken. In elk van de tien Utrechtse wijken zouden één of meerdere zones moeten worden aangewezen. Alleen binnen deze gebieden mag vuurwerk worden afgestoken.

Burgemeester Dijksma waarschuwde dat het voorstel voor vuurwerkzones niet is uit te voeren. De tijd om dit voor de komende jaarwisseling te organiseren is tekort, stelde zij. Daarnaast zijn er volgens haar niet of nauwelijks plekken beschikbaar waarover iedereen het eens zal zijn.

Ze vreesde ook dat vuurwerkzones als een 'magneet' werken en veel inzet van politie en gemeentelijke handhavers vragen. Daarnaast moet ook worden gecontroleerd of er buiten de zones geen vuurwerk wordt afgestoken. "Ik heb de mensen niet, ik heb de tijd niet en ook het geld niet. Ik krijg dit niet georganiseerd. Het is echt onverstandig.''

Kort voor de zomer werd al duidelijk dat er de komende jaarwisseling geen lokaal vuurwerkverbod komt in Utrecht. Partijen die hier teleurgesteld over zijn, zoals GroenLinks en Partij voor de Dieren, zochten donderdagavond naar andere wegen om het afsteken van vuurwerk verder aan banden te leggen. De uitkomst was een voorstel om nergens meer in Utrecht vuurwerk af te laten steken door consumenten, behalve op door gemeente aangewezen plekken.

Een nipte meerderheid van de raad stemde uiteindelijk tegen de vuurwerkzones. De burgemeester kreeg wel de opdracht te onderzoeken hoe een lokaal vuurwerkverbod volgend jaar eruit zou kunnen zien. Voor de komende jaarwisseling moet ze alvast een een campagne opzetten om het afsteken van illegaal vuurwerk zoveel mogelijk te verbieden.

Belangrijke redenen om de stad vuurwerkvrij te maken zijn het aantal vuurwerkslachtoffers, de overlast en het geweld tegen hulpverleners. Dierenleed en milieuverontreiniging spelen verder een grote rol bij het verbieden van al het vuurwerk.