Wie een écht Utrechts cadeau zoekt, heeft er twee nieuwe opties bij: designlampen waarin materiaal van de Domtoren is verwerkt. Ontworpen door een Limburger.

Ontwerper Louis Verbeek maakte twee versies van zijn 'Domtoren-lamp'. Bij allebei is de voet gemaakt van Frans kalksteen, dat tot voor kort deel uitmaakte van de Domtoren. Van een montant, om precies te zijn. Dit is de verticale stijl van een raam in de toren. Deze montant zat hoog bovenin, in de lantaarn van het Utrechts icoon.

Verbeek, die zijn ontwerpbureau SemperNovum in het Limburgse Heythuysen heeft, deed vorig jaar mee aan de prijsvraag Van Dom tot Steengoed, waarin iedereen ideeën kon aanleveren voor hergebruik van materiaal dat vrijkomt bij de restauratie van de toren. Die duurt nog tot eind 2024.

Het hoogtepunt

Het idee van de designlampen viel in de smaak en Verbeek kreeg enkele stukken van een montant om mee aan de slag te gaan. In de kapel van de Domtoren presenteerde hij donderdagmiddag trots zijn ongeveer 60 centimeter hoge lamp Lumina en de iets kleinere Scipio.

De ontwerper vindt het eervol dat hij de lampen mocht maken. "Dit is letterlijk en figuurlijk het hoogtepunt in mijn carrière. Het is immers de hoogste kerktoren van Nederland. Ik ben bijzonder trots en vereerd."

Om de nóg Utrechtser te maken liet hij Utrechtse gebouwen op de lampenkap afbeelden, zoals (uiteraard) de Domtoren, maar ook het bollendak, de Prins Clausbrug, de Rabotorens en de Inktpot (mét ufo). De lampen zijn te koop via de VVV in Utrecht of rechtstreeks bij Verbeek en kosten 975 euro (de Lumina) of 485 euro (de Scipio).

Dit heeft blijvende waarde

De eerste kopers zijn er ook al. Zo schafte Iris Frankhuizen uit Utrecht er, samen met haar familie, eentje aan voor haar zus en zwager. "Het is een prachtig ontwerp'', zegt ze. "Zoiets heeft een blijvende waarde."