Meerdere Utrechtse zorginstellingen doen deze week mee aan de campagne Zorg voor Energie. De bedoeling daarvan is om de verduurzaming in de zorg te versnellen door zorgverleners meer informatie te geven over duurzaamheid.

Het is een landelijke campagne van Milieu Platform Zorgsector (MPZ). In Utrecht doen onder andere Altrecht, Sterkz.org, Huisartsen Utrecht Stad, ZOMO Zorg, IKNL, Lister, ZorgSpectrum en De Rijnhoven mee. Door de stijgende energiekosten is de noodzaak om te verduurzamen nu nog hoger, vindt het MPZ. Daarom worden de zorgmedewerkers gewezen op manieren hoe zij nu al energie kunnen besparen. Denk bijvoorbeeld aan de lichten uitzetten als er niemand in de kamer is, afval op de juiste manier scheiden en zo veel mogelijk producten hergebruiken. "Ons doel is dat de zorgbestuurders en managers weten wat hun grootste impact op duurzaamheid is en wat de bijbehorende maatregelen zijn", zegt MPZ-directeur Adriaan van Engelen. De campagne is op 10 oktober begonnen en duurt nog tot vrijdag.

