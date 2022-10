Een 21-jarige man uit Weesp is afgelopen week aangehouden voor een poging tot plofkraak in Duitsland in april. De mislukte poging leidde tot een lange politieachtervolging die tot stilstand kwam op de A27 bij natuurgebied Amelisweerd bij Utrecht.

De man was de derde en laatste verdachte die in de auto zat. Hij is dinsdag 4 oktober in zijn woning aangehouden en zit nu nog in hechtenis. De andere twee inzittenden zijn al eerder aangehouden.

Naast de vermoedelijke inzittenden is eerder in april ook een 25-jarige man uit Maartensdijk aangehouden. Hij wordt verdacht van het huren van de gebruikte auto, waarin een explosief is gevonden.

In de nacht van vrijdag 1 op zaterdag 2 april kreeg de politie een melding binnen: er reed een verdachte Audi in Noord-Brabant. Meerdere politieauto's, ondersteund door een politiehelikopter, zetten de achtervolging in. De auto kwam tot stilstand op de A27 ter hoogte van natuurgebied Amelisweerd bij Utrecht. De inzittenden gingen te voet verder. De politie kon één van de verdachten in de omgeving aanhouden en zocht daarna met zaklampen langs de weg en in de struiken.

Tijdens de achtervolging loste de politie waarschuwingsschoten, maar de andere verdachten slaagden erin te ontkomen.