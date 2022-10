De Utrechtse straatlantaarns gaan later aan en eerder uit. Dat is een van de maatregelen die de gemeente neemt om geld te besparen.

De bedoeling is dat de openbare verlichting per dag 10 procent minder lang gaat branden. Op een gemiddelde dag in oktober betekent dat de straatlantaarns een half uur later gaan branden en een half uur eerder worden uitgeschakeld. De maatregel gaat volgend jaar in.

Het college van burgemeester en wethouders erkent dat het door de bezuinigingsmaatregel donkerder wordt op de Utrechtse straten. "Dit kan het sociale veiligheidsgevoel op straat beïnvloeden.'' Het college ziet ook voordelen: "De maatregel leidt energiebesparing en is diervriendelijk.''

Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het om 'gemiddelde lantaarnpalen' die later aan en eerder uit gaan. "Er zijn er ook die op lichtsensoren werken. Die lantaarnpalen gaan op een mooie, lichte dag ook later aan en eerder uit.''

Het aanpassen van de openbare verlichting moet samen met een aantal andere maatregelen in de openbare ruimte leiden tot een besparing van 485.000 euro in 2023 en oplopen tot een jaarlijkse bezuiniging van 1.085.000 vanaf 2025.

De gemeente gaat volgend jaar bruggen, steigers en vlonders minder vaak schoonmaken. De frequentie wordt gebracht van twee naar een keer per jaar. Groot onderhoud en goedleggen van klinkers en tegels in de stad wordt uitgesteld. De consequentie hiervan is een rommelig straatbeeld en meer oneffenheden in de bestrating.

GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie en Student & Starter hebben in het coalitieakkoord afgesproken het geld van de gemeente doelmatiger in te zetten en beheer van de openbare ruimte te versoberen. Het college kiest er niet voor om te bezuinigen op het schoonhouden van de stad. Dit levert weinig geld op leidt tot meer zwerfafval en volle afvalbakken.