De Universiteit Utrecht is als een van de weinige universiteiten in Nederland geklommen in de nieuwe wereldranglijst van het Britse tijdschrift Times Higher Education. De UU stijgt van plek 69 naar 66.

De ranglijst van Times Higher Education is een van de belangrijkste internationale lijsten voor het beoordelen van prestaties van universiteiten. Zo kijken de makers onder meer naar wetenschappelijke prestaties, de reputatie op het gebied van onderwijs, het aantal studenten per docent, internationalisering en samenwerking met het bedrijfsleven. Dit jaar zakten zeven Nederlandse universiteiten in de wereldranglijst. Daaronder viel ook koploper Wageningen, die in de huidige rangschikking plaats 59 bezet. Vorig jaar bezette de universiteit nog de 53ste plek. Vier universiteiten klommen juist op de lijst: de Universiteit van Amsterdam (van 65 naar 60), Universiteit Utrecht (van 69 naar 66), TU Delft (van 75 naar 70) en de Rijksuniversiteit Groningen (van 80 naar 75).

Daarmee behoren volgens de Britse ranking nog altijd tien Nederlandse universiteiten tot de beste tweehonderd van de wereld. Slechts vijf landen hebben er meer. Dat zijn de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland, Australië en - voor het eerst - China. De universiteiten van Eindhoven, Tilburg en Twente vallen nog net buiten de top 200. De Britse universiteit Oxford is voor het zevende jaar op rij de best aangeschreven universiteit in de wereld, op de tweede plek gevolgd door Harvard (VS). Het Britse Cambridge en Stanford (VS) staan gedeeld derde.