Op de A28 tussen Amersfoort en Utrecht heeft woensdagochtend een groot ongeval plaatsgevonden. Zeker zes auto's waren betrokken bij de botsing. Of er gewonden zijn gevallen, is onbekend.

Het ongeval gebeurde tussen de afritten Maarn en Soesterberg. De vertraging bedroeg daar op zijn hoogtepunt anderhalf uur, maar inmiddels zijn de auto's weggesleept en is de weg weer vrij. De vertraging is daarom nu nog maar een half uur. Omrijden kan wel via Hilversum.

Het was sowieso erg druk rondom de wegen bij Utrecht. Ook op de A2 en op de A27 vanuit Breda stonden er files. Rijkswaterstaat raadde daarom vanochtend af om vanuit het zuiden naar Utrecht te reizen.