De politie is op dinsdagavond met meerdere eenheden uitgerukt naar de Antillen in de wijk Lunetten. Hier zou een verwarde man in een woning mogelijk voor opschudding hebben gezorgd.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er omstreeks 18.30 uur 's avonds een 'politie-actie was in Lunetten' die te maken had met een persoon in een woning. Volgens een persfotograaf ter plaatse zou het gaan om een verwarde man die dreigende taal uitsloeg richting agenten en vervolgens niet wilde meewerken. De politie was aanwezig met meerdere auto's, ook de brandweer werd opgeroepen. Op beelden is te zien dat er een grote groep agenten voor de woning stond. De man werd uiteindelijk aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De brandweer bleek uiteindelijk niet nodig.

