Zondagavond zijn twee mensen mishandeld aan de Euterpedreef in Utrecht. Een man en zijn vriendin raakten met iemand in conflict, waarna de man knock-out werd geslagen. Toen zijn vriendin hem wilde helpen, is ook zij in elkaar geslagen. De dader is ontkomen en de politie zoekt getuigen om hem te vinden.

De man en zijn vriendin waren aan het winkelen op de Euterpedreef en liepen rond 20.00 uur terug naar de auto. Om bij de parkeerplaats te komen, moesten ze de Euterpedreef oversteken. Daar stond een grijze Chevrolet. Het stel liep achter de auto langs en kreeg een conflict met de inzittenden, waarna ze besloten om door te lopen naar hun eigen auto. Ze stonden al bij hun auto toen iemand uit de Chevrolet stapte. De persoon haalde direct uit naar de man, die knock-out op de grond viel. Zijn vriendin wilde hem helpen, maar werd ook in elkaar geslagen. Twee anderen stapten uit de Chevrolet en trokken de agressieve jongen terug de auto in en reden weg. Een getuigen had ondertussen met 112 gebeld. De man die werd geslagen is meegenomen naar het ziekenhuis. Hij heeft meerdere verwondingen en een zware hersenschudding overgehouden aan de mishandeling.

