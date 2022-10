De provincie Utrecht gaat een miljoen euro bijdragen om de molens van Utrechts Landschap te repareren. Vorig jaar is na een inspectieonderzoek besloten om vijftien molens stil te zetten omdat de ijzeren roeden, waar het hekwerk van de wieken aan vastzit, te zwak waren. Met dit geld kunnen de molens eerder weer draaien.

Het vervangen van de roeden zal drie tot vier jaar duren. "Maar met deze bijdrage van provincie Utrecht kunnen we een flinke stap zetten naar vervanging van de roeden, zodat de molens weer kunnen draaien en onze molenaars weer aan de slag kunnen", zegt Saskia van Dockum, directeur-bestuurder van Utrechts Landschap. Volgend jaar kunnen de herstelwerkzaamheden beginnen.

Bij de controle vorig jaar bleek dat 15 van de 23 molens per direct moest stoppen met draaien. De lasnaden van een flink aantal roeden voldeden niet meer aan de eisen. "Een roede is opgebouwd uit plaatstaal dat aan elkaar is gelast. Vooral de lasnaden dicht bij de as waren vaak slecht. En dat is gevaarlijk", legt Paul Vesters, molendeskundige bij het Utrechts Landschap, uit.

Zo zijn er in de afgelopen twintig jaar landelijk gezien vijftien van die roeden afgebroken. "Zonder persoonlijk letsel gelukkig, maar dat is meer geluk dan wijsheid. Je wilt niet weten wat er kan gebeuren als zo'n enorme roede tijdens het draaien breekt."

De provincie Utrecht draagt per molen de helft van de kosten bij met een maximum van 1 miljoen euro in totaal. De overige 50 procent zal via fondsen en lokale crowdfunding gefinancierd moeten worden. Utrechts Landschap start binnenkort een campagne om geld te werven voor de molens.