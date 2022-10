Twee woningen in Utrechtse wijk Ondiep zijn in de nacht van maandag op dinsdag waarschijnlijk beschoten. De Druifstraat is afgezet voor onderzoek. Ook een speeltuin aan de straat is afgesloten.

's Nachts kreeg de politie al meldingen over knalgeluiden in Ondiep. Dinsdagochtend zijn pas aanwijzingen gevonden die wijzen op een schietpartij. Volgens een buurtbewoner hebben rechercheurs kogelhulzen gevonden. Een omstander zegt dat er een kogelgat is gevonden in een van de deuren. De politie komt later vandaag met meer informatie. Utrecht Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht Lees ook dit premium artikel van onze partner Na enorme vertraging lijkt woontoren van 140 meter (hoger dan de Domtoren) er toch te komen

