Bij een aanrijding op de Baronieweg in IJsselstein is maandag een fietser gewond geraakt. Een automobilist zag de fietser hoogstwaarschijnlijk over het hoofd.

Het ongeval vond omstreeks 18.50 uur plaats. Een buschauffeur verleende eerste hulp aan de fietser, die vervolgens mee moest naar het ziekenhuis.

