De bouw van een omstreden woontoren in het Thomas à Kempisplantsoen in Utrecht gaat niet door. Buurtbewoners waren tegen de 'flat van negen-hoog' omdat andere woningen daardoor in de schaduw zouden komen te staan.

Het bewonersinitiatief Fris Alternatief wist vijf jaar geleden een meerderheid van de gemeenteraad te winnen voor het plan dat zij hadden gemaakt voor de herinrichting van het Thomas à Kempisplantsoen. De bewoners waren alsnog teleurgesteld toen bleek dat het uiteindelijke plan werd ontsierd door een woontoren van negen bouwlagen, recht tegenover de Majellakerk. Op het Thomas à Kempisplantsoen worden 178 verouderde sociale huurwoningen gesloopt. Daarvoor komen ongeveer 350 nieuwe huizen terug, waarvan het merendeel sociale huurwoningen. Utrecht Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht Het bezwaar van Fris Alternatief tegen de toren kon begin dit jaar op de steun van een meerderheid van de raad rekenen. De uitkomst is nu dat het gebouw niet hoger wordt dan zes bouwlagen. Door het plan op onderdelen verder aan te passen, komen er nog altijd ongeveer 350 nieuwe huizen. Om toch nog een hoogte-accent te krijgen wordt een zevende bouwlaag gemaakt met slechts vier woningen. "De bescheiden zevende bouwlaag heeft geen schaduw tot gevolg in het park of de buurt en vormt in hoogte geen concurrentie met de kerk", aldus het college. Lees ook dit premium artikel van onze partner Na enorme vertraging lijkt woontoren van 140 meter (hoger dan de Domtoren) er toch te komen

Torenhoge boete of het ziekenhuis in: dit is waarom je vooral moet kíjken naar paddenstoelen