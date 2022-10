Ze was wereldberoemd in haar tijd. Men noemde haar de 'Nederlandse Minerva' en de 'Ster van Utrecht'. Humaniste, theologe en dichteres Anna Maria van Schurman (1607-1678) werd zaterdag tijdens de Nacht van de Geschiedenis in Utrecht gekozen tot belangrijkste historische Utrechter.

De verkiezing werd voor het eerst gehouden door de vereniging Oud-Utrecht, vanwege de viering van 900 jaar stadsrechten. Utrechters konden namen aandragen waaruit een shortlist werd opgesteld. De andere genomineerden waren: Dick Bruna, Belle van Zuylen, Anton Geesink, paus Adrianus, Hendrik V en Trijn van Leemput.

De mensen die zaterdagavond bij het oude stadhuis kwamen stemmen op één van deze kandidaten, oordeelden in ruime meerderheid dat Anna Maria van Schurman Utrechts meest aansprekende historische persoon is. Zij was de eerste vrouwelijke student van Nederland, mogelijk zelfs van heel Europa. In 1636 werd zijn toegelaten aan de net opgerichte Universiteit Utrecht.

Van Schurman - door haar tijdgenoten ook wel de 'Tiende Muze' genoemd - volgde vanachter een gordijn colleges theologie, letteren en geneeskunde. Meer dan veertig jaar woonde zij in een huis achter de Domtoren. Zoals wel meer vrouwen in haar tijd, leerde zij Latijn. In die taal publiceerde zij een betoog over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren.

Dat betoog was voor haar buurman en hoogleraar theologie en Oosterse talen Gisbertus Voetius de aanleiding om Van Schurman toe te laten bij zijn colleges. Bijzonder, want in die tijd werden vrouwen niet als geschikt gezien voor de wetenschap.

Als beste latiniste van de stad werd de Utrechtse ook uitgenodigd om een gedicht te schrijven voor de opening van de universiteit. Dit bracht haar én de Universiteit Utrecht bekendheid in binnen- en buitenland. Trouwen deed zij nooit, zij wijdde zich liever volledig aan de wetenschap en de kunsten.