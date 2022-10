Aan de Amersfoortsestraat in Maarn is op zondagavond brand uitgebroken. De brandt woedt in een monumentale villa, meldt de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Volgens een woordvoerder van de VRU wordt er omstreeks 20.00 uur 's avonds nog steeds geblust. De brand ontstond in een schoorsteen en is overgeslagen naar het dak. Momenteel worden er dakpannen weggehaald om de brand te lokaliseren. Er zijn meerdere wagens ingezet vanwege watertransport. Er wordt niet gevreesd dat de brand overslaat; de villa is vrijstaand.