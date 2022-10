Zondagmiddag werd FC Utrecht moeiteloos verslagen in De Galgenwaard (1-2). Door de winst gaat AZ volgende week in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord ook als koploper in.

AZ kende geen centje pijn in Utrecht tegen de club waarmee het in de recente eredivisie-historie toch nog weleens vocht om de begeerde plekken voor Europees voetbal. Maar de ploeg van de inmiddels geroemde trainer Pascal Jansen lijkt die status inmiddels ontgroeid. In elk geval, zo liet de wedstrijd van zondagmiddag zien, liggen ze fors voor op FC Utrecht. De thuisploeg dacht na tien minuten al aan te leggen voor een strafschoppen maar de toekenning van de penalty werd terecht teniet gedaan door de VAR nadat scheidsrechter Serdar Gözübüyük naar de kant was gegaan om de beslissing te checken. Dat laatste komt overigens hoogst zelden voor bij de arbiter uit Haarlem. Het was daarvoor en ook erna toch vooral AZ dat het spel bepaalde in de zonnige Galgenwaard waar de thuisploeg weer eens bepaald geen goed seizoen meemaakt en zondagmiddag ook weer een labiele indruk maakte. Kritisch gadegeslagen voor het thuispubliek dat bij tijd en wijle een fluitconcert aanhief om de ontevredenheid te uiten. Want Myron van Brederode werd na een half uur weinig in de weg gelegd om naar het doel van doelman Barkas op te stomen. Simpel krulde de linksbuiten zijn inzet langs de Griek. Voor het jeugdexponent zijn tweede treffer voor de club. AZ onderstreepte een half uur voor tijd de veelzijdigheid en breedte van de selectie door een half uur voor tijd drie (voormalige) internationals in te kunnen brengen in de persoon van Riechedly Bazoer, Zinho Vanheusden en Jesper Karlsson. Het gebeurde net op een moment dat de thuisploeg zich weer in de wedstrijd probeerde terug te vechten door opportunistischer te spelen. De moeilijk passeerbare achterhoede van AZ met de dit seizoen verrassend goed presterende keeper Hobie Verhulst hield zich echter staande terwijl kort voor tijd een reusachtige blunder van Milos Kerkez, Moussa Sylla een niet missen kans gaf. De invaller faalde voor een nagenoeg open doel waarmee hij de hoon van het hele stadion over zich heen kreeg. Kort na de wissel maakte Yukinari Sugawara, de rechtsback die nu al een tijd als rechtsbuiten speelt, de fraaiste treffer van de middag nadat hij knap was vrijgespeeld door Pantelis Hatzidiakos. Een treffer in blessuretijd van Sylla bracht de stand nog op 1-2. AZ mag zich volgende week zondag weer eens bewijzen tegen een traditionele topdrieclub. Dan komt Feyenoord op bezoek in Alkmaar. Het eerste topduel met landskampioen Ajax werd enkele weken geleden nog glansrijk geworden. Utrecht Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht