Een groep van vijftig kinderen heeft een bijzonder nachtje doorgebracht op een niet-alledaagse plek: zij hebben hun tenten opgezet in de centrale hal van de bibliotheek aan de Neude.

In het kader van de Kinderboekenweek werd de Nacht van de Kinderpoëzie gehouden, die voor het eerst eindigde in een slaapfeestje. Kinderen van zeven jaar of ouder richtten daarbij hun eigen tentje in, mochten het versieren en zij maakten een glow in the dark kussensloop.

Er stonden enkele meet & greets met schrijvers op het programma en een 'Gi-ga-groene' speurtocht met zaklampen door het monumentale bibliotheekgebouw. Gi-ga-groen! is het thema van de Kinderboekenweek. Voordat het tijd werd echt te gaan slapen, was er ook nog 'disco tussen de boeken'.

Vanochtend werd er een gezamenlijk ontbijtje genuttigd en kregen de kinderen yogales. Zij hadden allemaal een begeleider bij zich, bijvoorbeeld vader of moeder. De Kinderboekenweek duurt nog tot 16 oktober. Gedurende de hele week kunnen kinderen in de bibliootheek meedoen aan de gi-ga-groene speurtocht.