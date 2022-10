In de nacht van vrijdag op zaterdag is brand uitgebroken aan de Santiagodreef in de Utrechtse wijk Overvecht. De brandweer heeft één persoon uit een woning gered.

De brand brak uit rond 1.45 uur, in een appartement dat deel uitmaakt van een flatgebouw met vier verdiepingen. Al snel verscheen de brandweer ter plaatse. Met een tankautospuit werd geprobeerd de brand onder controle te krijgen. Een persoon werd uit de Overvechtse woning gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Waardoor de brand is ontstaan is niet duidelijk. De woning is onbewoonbaar door alle rook-en brandschade, meldt Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Een VRU-woordvoerder vertelt dat stichting Salvage - een organisatie die slachtoffers van brand, water- en stormschade helpt - vannacht is langs geweest. "Daar hebben we niets meer van gehoord. Voor zover bekend kunnen al andere bewoners van het gebouw gewoon terug naar hun woning."