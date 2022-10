Supermarktketen ALDI opent op woensdag 12 oktober op Utrecht Centraal Station de deuren van een pop-upstore die in het teken staat van aardappels. Bij de pop-up, met de toepasselijke naam Pieper Paradijs, kunnen bezoekers verrassende aardappelgerechten proeven die bekend zijn van onder meer TikTok en Instagram.

Op het menu staan drie ludieke aardappeltrends. Bijvoorbeeld de 15 Hour Potato. Hoewel de naam anders doet vermoeden, ben je met het koken van dit gerecht slechts dertig minuten bezig. De aardappels moeten echter wel lang in de oven en in de koelkast staan.

Een andere trend is de Crispy Smashed Potato. De truc hierbij is om de aardappels - wanneer ze gekookt te zijn - te pletten met een spatel, de onderkant van een glas of een pureestamper. Het maakt niet uit. Vervolgens gaan de 'smashed' stukjes in de oven en worden ze erg krokant. Het derde gerecht op het menu is ALDI's eigen Hutsbal, geserveerd met appelmoes met gekarameliseerde ui.

Naast proeven kunnen bezoekers zelfs in een bad vol met aardappels gaan zitten. Ook is er een friettroon en een grote neon-winkelwagen.

Het Pieper Paradijs is te vinden bij de roltrappen naar perron 18 en 19.