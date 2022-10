Files en vertragingen: die zijn komende maanden te verwachten op en rond de Galecopperbrug en de A12 bij Utrecht, verwacht wegbeheerder Rijkswaterstaat. Richting Arnhem is grootschalig werk aan de brug in volle gang en dat wakkert in combinatie met herfstweer het fileleed aan.

Advies aan weggebruikers is daarom om tijdens de ochtend- en de avondspits, mede vanwege verminderd daglicht, de route te mijden. Desondanks viel het aantal files de afgelopen zomermaanden volgens Rijkswaterstaat mee, sinds het begin van de werkzaamheden in juni. Ongevallen op de brug Wel hebben afgelopen periode verschillende ongelukken op de brug plaatsgevonden, waar versmalde rijstroken en een verlaagde maximumsnelheid zijn ingevoerd. "Uit de dagelijkse monitoring blijken deze ongevallen niet te herleiden naar de veranderde verkeerssituatie", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Komend weekeinde is extra reistijd sowieso gegarandeerd. Dan gaat het brugdek richting Arnhem van vrijdag 20.00 uur tot zaterdag 8.00 uur namelijk hermetisch op slot vanwege onderhoud, net als de Papendorpseweg onder de brug. Dit levert twintig minuten extra (om)reistijd op. Zesduizend kilo tillen Verkeer richting Den Haag en boten op het Amsterdam-Rijnkanaal kunnen wel gewoon ongehinderd doorgaan. Tijdens de nachtafsluiting komt hijskraan op de Papendorpseweg te staan die de kop van een van de hoge torens (pyloon) gaat verwijderen. Deze weegt zesduizend kilo. Door toename van steeds zwaarder vrachtverkeer is de belasting van de brug fors toegenomen. Daarom is onderhoud nodig. Daarnaast hebben de stalen kabels die het brugdek dragen (tuien) last van roestvorming. Dit is vanwege de windrichting alleen richting Arnhem een probleem. Het ingrijpende werk duurt tot begin 2024. Aan de tuien en pylonen richting Den Haag volgt pas over jaren onderhoud. Deze tuien zijn bij de bouw in de jaren zeventig anders verankerd en minder versleten. Het was even wennen Tijdens het wegwerk wordt de snelheid van verkeer op de parallelbaan continu gemeten, dit leverde alleen de eerste maand al duizenden boetes op. Een woordvoerder van de ANWB begrijpt deze controle, met het oog op de veiligheid. Daar voegt hij aan toe dat het wegwerk in eerste instantie 'wennen' was voor weggebruikers maar inmiddels geen problemen meer oplevert en ook meestal goed doorstroomt. Utrecht Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht Lees ook dit premiumartikel van onze partner Exact hetzelfde huis, maar dan 1,5 ton goedkoper: gelukkige eigenaar zet het te koop en heeft wéér mazzel

Tegenstanders van verbreding A27 bij Utrecht willen snelweg zonder vluchtstrook, maar mag dat wel?