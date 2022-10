Een zeventienjarige jongen uit Almere is vannacht gewond geraakt bij een mogelijke explosie in Leidsche Rijn. De politie onderzoekt nog wat zich precies heeft afgespeeld in de Tweede Westerparklaan. De jongen is naar ziekenhuis vervoerd.

In de nacht van woensdag op donderdag om 01.10 kreeg de politie melding van een harde knal in de wijk Parkwijk in Leidsche Rijn. Hulpdiensten rukten massaal uit.

Agenten met kogelwerende vesten en rechercheurs in witte pakken waren actief op de Tweede Westerparklaan. Een politiehelikopter vloog een tijdje boven de wijk. Het was niet duidelijk wat er precies aan de hand was. Te zien was dat er een zwarte schoen en een-op-een horloge en/of enkelband lijkend voorwerp op de stoep lag. Volgens een buurtbewoner was er een harde knal te horen geweest.

De omgeving werd afgezet. Op de Langerakbaan werd op een stuk van de weg sporenonderzoek gedaan. Er was ook een traumahelikopter in de omgeving. Het is niet bekend of dit te maken heeft met het incident. De politie was tot rond 8.00 uur bezig met het onderzoek.

Bewoners reageerden verbaasd op het incident. "Dit is een rustige buurt", zegt een buurtbewoner die 's morgens een kijkje komt nemen op de plek waar de recherche het sporenonderzoek deed.

Op de stoep tussen twee huizenblokken zijn nog wat bloedresten te zien. "Er is een stukje verderop een paar jaar geleden een drugspand opgerold en hier om de hoek is een keer een woning overvallen, maar dat bleek een vergisoverval te zijn op het verkeerde adres", zegt een buurtbewoner.

De politie roept getuigen of mensen die eventueel camerabeelden hebben van het incident op te bellen met 0900-88 44.