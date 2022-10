Lagere bierprijzen, goedkopere frisdrank en betaalbaardere broodjes. FC Utrecht heeft na flinke kritiek van de supporters de horecaprijzen verlaagd. Ook wordt er iets toegevoegd aan het huidige assortiment: een kidsbox voor de jonge supporters.

Met de verlaging van de prijzen in Stadion Galgenwaard luistert FC Utrecht naar haar achterban. Zij waren furieus over de prijzen en kwaliteit van de catering. Zo kostte een broodje hamburger 7 euro en was deze, volgens velen, ook nog eens droog. Ook de prijs van een biertje (4.50 euro) vonden de supporters van de zotte.

In september kondigde de club daarom al aan het assortiment te wijzigen. Maar in welke mate was nog niet bekend. Dat bracht FC Utrecht donderdag naar buiten. De prijs van een biertje zakt met 30 cent, frisdrank wordt 20 cent goedkoper en ook de diverse broodjes zullen voortaan minder kosten.

Verder is in de catering van De Galgenwaard de aankomende wedstrijden een kidsbox verkrijgbaar, bestaande uit een drankje, een zakje chips en een hotdog.