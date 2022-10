De politie is donderdagnacht groots in actie gekomen in De Meern na een mogelijk schietincident. Agenten met kogelwerende vesten en rechercheurs in witte pakken waren actief op de Tweede Westerparklaan. Een politiehelikopter vloog een tijdje boven De Meern.

Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand was. Te zien was dat er een zwarte schoen en een-op-een horloge en/of enkelband lijkend voorwerp op de stoep lag. Volgens een buurtbewoner was er ook een harde knal te horen geweest. De politie droeg ​​kogelwerende vesten, er waren rechercheurs en speciale eenheden aanwezig voor onderzoek. De omgeving werd ruimschoots afgezet. Op de Langerakbaan is op een stuk van de weg sporenonderzoek gedaan. Er was ook een traumahelikopter in de omgeving. Het is niet bekend of dit te maken heeft met het incident.

