Een bewoonster van de Humberdreef in Overvecht is woensdag rond 15.15 uur beroofd door een man van ongeveer twintig jaar oud. Dit laat de Politie Utrecht weten op Twitter. Ook heeft de politie een signalement van de man meegegeven.

Het slachtoffer, een oudere dame, werd in haar huis overvallen door de dader. Hoe de dader is binnengekomen is onduidelijk, meldt de politie. Ook wat er is buitgemaakt is niet bekend. In de omgeving van Overvecht wordt gezocht naar een man met een donkere huidskleur met een zwart mondkapje, een zwart shirt, zwarte broek en een bivakmuts.