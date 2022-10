Boven het Haroekoeplein in Utrecht vloog woensdag rond 13.30 uur een helikopter van de politie rond. De aanleiding is een melding van iemand die mogelijk besproeid zou zijn met een vloeistof die op pepperspray lijkt.

Bij het incident waren 3 à 4 personen betrokken. Eén van deze personen is te voet gevlucht. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog geen duidelijk signalement is. Ook de aanleiding van het incident is nog onbekend.