Rondom het NS station in Overvecht en het Drakenplein in Rivierenwijk komen extra bewakingscamera's, meldt de gemeente Utrecht. Deze zogenaamde flexibele camera's staan er vanaf oktober tot en met december 2022 om de veiligheid in beide gebieden te verbeteren.

Op het Drakenplein in Rivierenwijk is sprake van overlast. Hangjongeren steken vuurwerk af, plegen vernielingen rondom het plein en intimideren bewoners. Een aantal bewoners hebben aangegeven dat zij uit angst voor wraakacties geen meldingen meer durven te maken bij de politie. De gemeente plaatst hier drie camera's om tijdens de donkere dagen grip te houden op de situatie. Het gebied rondom het station Overvecht is een 'hotspot' op het gebied van fietsendiefstal en autokraak, aldus de gemeente Utrecht. Ook is er sprake van veel overlast en vermoedelijke drugshandel. Bewoners van het gebied hebben aangegeven zich onveilig te voelen en vragen samen met ondernemers om cameratoezicht. Vorige maand stond er maar één flexibele camera, het toezicht wordt nu uitgebreid met twee extra camera's.

