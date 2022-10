De politie Midden-Nederland heeft beelden vrijgegeven van twee verdachten die betrokken waren bij een zware mishandeling. Tijdens de nacht van 19 op 20 mei 2022 raakten een jongen van 21-jaar en zijn zeventienjarige vriend verstrikt in een vechtpartij met de twee verdachten in de Potterstraat in Utrecht.

Tijdens deze vechtpartij wordt de jongen van 21-jaar dusdanig mishandeld dat hij een tijdje buiten westen is. Meerdere omstanders schieten het slachtoffer te hulp. De daders fietsen er ondertussen al lachend vandoor, dit blijkt uit camerabeelden. De politie vraagt om hulp bij het identificeren van de daders.

