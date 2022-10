Het spiksplinternieuwe onderkomen van Holland Casino in Utrecht is nog maar net geopend en gaat nu al de grens over. In New York verrijst een casino dat wel heel erg lijkt op het Utrechtse gokpaleis.

Een film van een nieuw te bouwen casino met in Utrecht geschoten beelden, aangevuld met speciale virtuele effecten. Dat is wat trouwe kijkers te zien krijgen als ze aflevering 2 van de bekende Amerikaanse misdaadserie Law & Order: Organized Crime aan zetten. Dronebeelden voor producer Het gaat om dronebeelden, die het Utrechtse casino vorig jaar zelf online heeft gezet. Gasten tijdens de coronasluiting alvast wat laten zien van het nieuwe casino was het idee. Maar ook voor de producer van het populaire Amerikaanse serie bleken de beelden interessant te zijn. De nieuwste vestiging van Holland Casino in Utrecht is sinds vrijdag officieel open aan de ring van Utrecht (Winthontlaan Westraven) en kent een oppervlakte van 11.000 vierkante meter, met 653 speelautomaten en 41 speeltafels. Eindelijk officieel open De locatie heeft een eigen energiecentrale met warmte-koudeopslag. Restwarmte kan straks naar nieuwbouwwoningen in de omgeving. Daarnaast heeft het 700 zonnepanelen, 24 oplaadpunten voor fietsen en 62 oplaadpunten voor auto's. De vestiging ging september 2021 al open, maar door corona zonder traditioneel groot openingsfeest. De eerste paal werd geslagen in 2019. Utrecht Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht Lees ook dit premium artikel van onze partner Verbreding A27: Kamerleden schrikken van geheime variant die Utrechts bos spaart

