Op knooppunt Laagraven in Utrecht is dinsdagochtend een motorrijder zwaargewond geraakt bij een opvallende aanrijding met een personenauto. Door de waarschijnlijk harde klap kwam de motor vast te zitten in de auto.

De bestuurder van de motorfiets moest naar het ziekenhuis. Ook de bestuurster van de personenauto werd naar het ziekenhuis vervoerd ter controle. Hoe ernstig ze gewond is, is nog onbekend. Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren wordt nog onderzocht.