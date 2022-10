De gemeente Utrecht heeft spijt van het verwijderen van het krijtprotest tijdens de Vuelta op het Brusselplein. De teksten waren gericht tegen het houden van stierenvechten.

Op het plein in Leidsche Rijn was voorafgaand aan het Spaanse wielerevenement de tekst: 'Bullfight is Bullshit' te zien. Ook de leuzen: 'Nee tegen stierenvechten' en 'Love all animals': waren aangebracht op de grond.

Verheerlijking

De krijttekeningen waren een protest tegen de grote 3D-schildering van een stier, waarmee volgens actievoerders stierenvechten verheerlijkt zou worden. Volgens Utrecht Marketing, initiator van de schildering, was het nooit de bedoeling om het stiervechten te promoten.

Wie de teksten op het plein had geschreven, werd niet bekend. De Partij voor de Dieren liet destijds wel weten de actie te steunen: 'Lieve dierenvrienden hebben gisterenavond mooie krijttekeningen gemaakt bij de stier op het Brusselplein', schreven zij in een reactie op Twitter.

Beoordeling in context

De gemeente Utrecht was er iets minder blij mee en liet de teksten één dag voor de Vuelta-start wegspuiten. Zij komt dus nu op die beslissing terug. In reactie op vragen van de Partij van de Dieren geven zij aan dat er in de ochtend nadat de teksten waren aangebracht melding gemaakt van kwetsende teksten in de openbare ruimte.

'Volgens ons beleid worden deze dan - wanneer mogelijk - verwijderd. Achteraf gezien had hierbij een andere afweging gemaakt moeten worden. De teksten namen stelling tegen het fenomeen stierenvechten en hadden in die context beoordeeld moeten worden', aldus het college van B&W.