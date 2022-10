Op de Helsdingse Achterweg in Vianen is maandagmiddag rond half vijf een ernstig ongeluk gebeurd. Die auto raakte van de weg en botste op een boom. Het slachtoffer, een man uit Vianen, is met hulp van de brandweer uit het voertuig geholpen en later ter plekke overleden.

Het ongeluk gebeurde op de kruising met het Clarissenhof. De auto kwam op een naastgelegen fietspad tot stilstand. De politie onderzoekt het ongeluk om zo te achterhalen wat er gebeurd is. De weg was in beide richtingen afgesloten. De brandweer heeft schermen rond het ongeval gezet om zo de plek af te schermen. Voor zover bekend waren er geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken.