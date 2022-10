Een bijzondere vondst in het Amsterdam-Rijnkanaal in Nieuwegein zondagmiddag. Daar trof de politie een koffer aan met daarin een grote muntenverzameling.

Dit meldt de politie Nieuwegein op Instagram. In de koffer zijn zorgvuldig ingepakte munten te zien. De munten bevinden zich op pasjes, die weer in plastic zakjes zitten. De politie vermoedt dat de verzameling mee is genomen bij een inbraak. Zij komt dan ook graag in contact met de eigenaar.