Na een achtervolging op de A12 heeft de politie één verdachte aangehouden op de afrit bij Driebergen. De aanhouding vond plaats na een grote crash, waarbij de vluchtauto meerdere voertuigen ramde. Ook is een waarschuwingsschot gelost, bevestigt een woordvoerder van de politie.

De aanhouding vond plaats rond 9.45 uur. De andere inzittende sloeg op de vlucht en is nog niet aangehouden.



Details over de actie, die begon na een incident met een vermeend vuurwapen in Oost-Nederland, zijn kort na de aanhouding nog niet bekend.

De politie achtervolgde de rode Range Rover met daarin twee mannen vanaf een locatie in het oosten. Waar het vuurwapen precies is gezien, kan de woordvoerder kort na de aanhouding nog niet zeggen.

Nabij de afrit Driebergen ging het mis en raakte de vluchtende bestuurder twee andere voertuigen, die keurig voor het stoplicht stonden te wachten. Na dat ongeluk kon de politie ingrijpen.

Eén verdachte werd aangehouden, maar de andere inzittende sloeg op de vlucht. Deze wordt nog gezocht door de politie. Het betreft een Noord-Afrikaanse man met kort zwart haar. Verder draagt de man een rode joggingbroek. De politie benadrukt erop deze man niet zelf te benaderen, maar om 112 te bellen.

Voor zover bekend, zijn er geen gewonden gevallen. Het treinverkeer van en naar Driebergen lag lange tijd stil, maar is inmiddels weer hervat.